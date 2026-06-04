Lactolanda impulsa nuevo año del Kamby Running

La corrida se prepara para el próximo 14 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo. Las distancias son de 200 metros de 6 a 8 años; 500 metros de 9 a 11 años; 1.000 metros de 11 a 14 años, además de 5 y 10 kilómetros para adultos en categorías femeninas y masculinas.

Igualmente, la actividad tiene un fin solidario, pues los kilómetros que sumen los participantes se transformarán en litros de leche para los niños de la Fundación Conin.

Las personas interesadas en inscribirse pueden ingresar a la página de Facebook de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), donde encontrarán el enlace para registrarse.

La corrida se ha consolidado como una de las actividades deportivas y familiares más importantes del calendario local, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro para personas de todas las edades.