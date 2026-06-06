Coca-Cola Paresa presente en Congreso de la ADEC

Coca-Cola Paresa tuvo una destacada participación en el XVII Congreso Internacional de RSE y Sostenibilidad de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), uno de los principales espacios de diálogo sobre desarrollo sostenible y competitividad empresarial en Paraguay.

Bajo el lema “Fair Play empresarial: construyendo el Paraguay mundialista”, la compañía presentó iniciativas orientadas a fortalecer las alianzas estratégicas, la gestión sostenible y la generación de valor compartido. Durante el encuentro, Juan Velasco Valdés, de Coca-Cola Andina Chile, expuso sobre el papel de la colaboración entre empresas, comunidades y gobiernos como motor de desarrollo territorial y competitividad sostenible.