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06 de junio de 2026 a la - 01:00

Petrobras lanza colección de remeras exclusivas

Una colección exclusiva es la propuesta de Petrobras.
Una colección exclusiva es la propuesta de Petrobras.GENTILEZA

En tiempos en que el fútbol une pasiones y llena de colores las calles, Petrobras presenta “Vestí tu pasión”, una colección exclusiva de remeras que celebra el amor por este deporte en sus versiones más icónicas del mundo.

Por ABC Color

Seis países, seis estilos, una sola pasión: el fútbol

Los diseños fueron creados especialmente para esta promoción y están disponibles en remeras inspiradas en los colores y esencias futboleras de Paraguay, Argentina, Brasil, Portugal, Alemania y Francia.

La remera inspirada en Paraguay tiene un lugar especial: se ofrece en tres versiones –blanca, azul y negra– convirtiéndola en la pieza más coleccionable de la serie.

Para participar, basta con cargar desde Gs. 200.000 en estaciones adheridas y abonar Gs. 45.000 adicionales para llevarse la remera a elección. La promoción aplica a todo el portfolio de combustibles Petrobras: las naftas Podium, Super 97, Grid y Prix, los diéseles Diesel Podium, Euro 6 y Euro 5, y también alcohol. Es válida con todos los medios de pago, incluyendo Petrobras Premmia.