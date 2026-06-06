Petrobras lanza colección de remeras exclusivas

Seis países, seis estilos, una sola pasión: el fútbol

Los diseños fueron creados especialmente para esta promoción y están disponibles en remeras inspiradas en los colores y esencias futboleras de Paraguay, Argentina, Brasil, Portugal, Alemania y Francia.

La remera inspirada en Paraguay tiene un lugar especial: se ofrece en tres versiones –blanca, azul y negra– convirtiéndola en la pieza más coleccionable de la serie.

Para participar, basta con cargar desde Gs. 200.000 en estaciones adheridas y abonar Gs. 45.000 adicionales para llevarse la remera a elección. La promoción aplica a todo el portfolio de combustibles Petrobras: las naftas Podium, Super 97, Grid y Prix, los diéseles Diesel Podium, Euro 6 y Euro 5, y también alcohol. Es válida con todos los medios de pago, incluyendo Petrobras Premmia.