Quimfa lidera iniciativa para transformar las salas de espera del Hospital de Clínicas

La iniciativa, desarrollada en alianza con Bioerix SA, apunta de manera directa a humanizar los espacios de uno de los centros asistenciales de referencia más importantes de Paraguay.

Un impacto directo en la experiencia del paciente

El núcleo de esta acción de responsabilidad social empresarial de Quimfa es mejorar la calidad del tiempo de espera de las miles de personas que acuden diariamente a la institución.

Los nuevos asientos están estratégicamente orientados a:

Optimizar el confort: ofrecer comodidades a los pacientes y familiares durante las jornadas de consulta.

Dignificar los espacios: equipar las áreas de atención y recepción con infraestructura adecuada.

Apoyar a la salud pública: aliviar la carga logística de una institución clave en la formación médica y el servicio comunitario.

Compromiso con rostro humano

Para la compañía, este aporte no representa un hecho aislado, sino la consolidación de su filosofía corporativa de acompañar activamente a la sociedad paraguaya.

“Creemos que cada aporte puede generar un impacto positivo en la experiencia de quienes acuden a recibir atención médica. Para Quimfa es un orgullo acompañar al Hospital de Clínicas en su labor diaria al servicio de la ciudadanía”, destacó Eduardo Liseras, gerente de Promoción Médica de Quimfa .

Redefiniendo el vínculo público-privado

Con este despliegue, Quimfa reafirma su posición como un actor proactivo en el sector salud, demostrando que el compromiso de una farmacéutica va más allá de la provisión de medicamentos; se trata de construir un entorno más empático, confortable y humano para todos.