Cervepar lleva la emoción de la Copa del Mundo a todo el país

Como parte de la campaña, ambas marcas llevan adelante “Watch Parties”, encuentros especialmente preparados para que los aficionados puedan seguir los partidos del Mundial en pantalla gigante, compartir y hacer nuevos amigos, disfrutar de promociones exclusivas y vivir la emoción del torneo junto a otros fanáticos.
Las watch parties de Michelob Ultra, cerveza oficial del Mundial, y Pilsen, cerveza oficial de la Albirroja, tendrán presencia durante toda la Copa del Mundo en más de 300 puntos de encuentro en todo el país.
La iniciativa llegará a Asunción y el área metropolitana, así como a Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santaní, Santa Rita, San Juan Nepomuceno y otras localidades del interior.
Para conocer los espacios habilitados y las distintas actividades disponibles, los aficionados deben seguir las redes sociales de @cervepar, donde se compartirá la agenda de eventos durante toda la competencia.