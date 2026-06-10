Cervepar lleva la emoción de la Copa del Mundo a todo el país

Bajo el concepto “Un brindis por los bares”, se busca celebrar a los bares, restaurantes y espacios de encuentro que, durante el Mundial, se convierten en el escenario de los momentos más memorables del fútbol. Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervepar, con sus marcas Michelob Ultra y Pilsen, impulsa una agenda de experiencias y activaciones para que los paraguayos vivan la emoción del torneo en todo el país.