Empresariales
10 de junio de 2026 a la - 01:00

Cervepar lleva la emoción de la Copa del Mundo a todo el país

La afición brinda los goles con Michelob Ultra.
La afición brinda los goles con Michelob Ultra.Gentileza

Bajo el concepto “Un brindis por los bares”, se busca celebrar a los bares, restaurantes y espacios de encuentro que, durante el Mundial, se convierten en el escenario de los momentos más memorables del fútbol. Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervepar, con sus marcas Michelob Ultra y Pilsen, impulsa una agenda de experiencias y activaciones para que los paraguayos vivan la emoción del torneo en todo el país.

Por ABC Color

Como parte de la campaña, ambas marcas llevan adelante “Watch Parties”, encuentros especialmente preparados para que los aficionados puedan seguir los partidos del Mundial en pantalla gigante, compartir y hacer nuevos amigos, disfrutar de promociones exclusivas y vivir la emoción del torneo junto a otros fanáticos.

La Pilsen se suma a la gran fiesta del fútbol.
La Pilsen se suma a la gran fiesta del fútbol.

Las watch parties de Michelob Ultra, cerveza oficial del Mundial, y Pilsen, cerveza oficial de la Albirroja, tendrán presencia durante toda la Copa del Mundo en más de 300 puntos de encuentro en todo el país.

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La iniciativa llegará a Asunción y el área metropolitana, así como a Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santaní, Santa Rita, San Juan Nepomuceno y otras localidades del interior.

Para conocer los espacios habilitados y las distintas actividades disponibles, los aficionados deben seguir las redes sociales de @cervepar, donde se compartirá la agenda de eventos durante toda la competencia.