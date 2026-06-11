La pasión se comparte: los partidos más esperados se vivirán en Mariscal, Mariano y Plaza Norte

Para acompañar esos encuentros, Mariscal, Mariano y Plaza Norte transmitirán los principales partidos internacionales en sus espacios gastronómicos, invitando a familias, amigos y compañeros de trabajo a reunirse y disfrutar de cada jornada en un ambiente cómodo y pensado para compartir.

Las transmisiones podrán seguirse en:

Mariscal

Plaza Mariscal Mercado Mariscal Patio de Comidas

Mariano

Patio de Comidas Recova

Plaza Norte

Explanada Gastronómica

La propuesta busca convertir cada partido en una excusa para encontrarse, alentar juntos y disfrutar de la amplia oferta gastronómica de cada espacio.

Porque hay emociones que se viven mejor en compañía. Porque los grandes momentos se disfrutan más cuando se comparten. Y porque, cuando la pasión nos une, cualquier lugar puede convertirse en una gran tribuna.

La invitación está abierta para todos los que quieran reunirse, alentar y vivir cada encuentro rodeados de buena comida, amigos y la emoción que solo el fútbol puede generar.