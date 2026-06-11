Empresariales
11 de junio de 2026 a la - 17:27

La pasión se comparte: los partidos más esperados se vivirán en Mariscal, Mariano y Plaza Norte

El Shopping Mariscal invita a disfrutar de la gran fiesta futbolera.
El Shopping Mariscal invita a disfrutar de la gran fiesta futbolera.

Hay momentos que se disfrutan más cuando se viven juntos. Durante las próximas semanas, miles de paraguayos volverán a reunirse frente a una pantalla para compartir emociones, abrazos, cábalas, nervios y alegrías. Porque cuando juega nuestro fútbol, las diferencias se dejan de lado y aparece algo que nos une a todos.

Por Marlene Aponte, ABC Color

Para acompañar esos encuentros, Mariscal, Mariano y Plaza Norte transmitirán los principales partidos internacionales en sus espacios gastronómicos, invitando a familias, amigos y compañeros de trabajo a reunirse y disfrutar de cada jornada en un ambiente cómodo y pensado para compartir.

Las transmisiones podrán seguirse en:

Mariscal

  1. Plaza Mariscal
  2. Mercado Mariscal
  3. Patio de Comidas

Mariano

  1. Patio de Comidas
  2. Recova
El Shopping Mariano invita a vivir la magia de la Navidad.
El Shopping Mariano también se prepara para recibir a los hinchas del fútbol.

Plaza Norte

  1. Explanada Gastronómica

La propuesta busca convertir cada partido en una excusa para encontrarse, alentar juntos y disfrutar de la amplia oferta gastronómica de cada espacio.

Unas 20 marcas ya están instaladas en esta etapa inicial, mientras se espera que otras 20 estén listas para abrir sus puertas en el transcurso de los próximos meses.
En Limpio, Plaza Norte también prepara pantallas gigantes para disfrutar de los partidos.

Porque hay emociones que se viven mejor en compañía. Porque los grandes momentos se disfrutan más cuando se comparten. Y porque, cuando la pasión nos une, cualquier lugar puede convertirse en una gran tribuna.

La invitación está abierta para todos los que quieran reunirse, alentar y vivir cada encuentro rodeados de buena comida, amigos y la emoción que solo el fútbol puede generar.