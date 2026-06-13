Hyundai inaugura un nuevo showroom en Paseo La Galería

Como parte de la apertura, la marca invita al público a participar de la Hyundai Week, una semana especial con beneficios exclusivos, oportunidades comerciales y condiciones preferenciales para quienes visiten el nuevo showroom durante este período.

El espacio ha sido diseñado para brindar una experiencia cercana y personalizada, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano los modelos más destacados de Hyundai, recibir asesoramiento especializado y acceder a distintas alternativas de financiación.

Entre los vehículos exhibidos se encuentran algunos de los favoritos del mercado paraguayo, como el Hyundai Creta, la SUV más querida del país; los exitosos HB20 y HB20S; además de modelos ícono como Tucson, Santa Fe y otras propuestas que destacan por su diseño, tecnología, seguridad y eficiencia.

El nuevo showroom ofrece una ventaja diferencial para los clientes: un amplio horario de atención adaptado al funcionamiento del centro comercial.

Los visitantes podrán acercarse todos los días, incluidos fines de semana y feriados, hasta las 21:00.

Esta inauguración forma parte del plan de crecimiento y expansión de Hyundai y Automotor en Paraguay.

En ese sentido, la compañía adelantó que próximamente anunciará la apertura de un nuevo showroom en otra importante zona comercial de Asunción, sobre la avenida Eusebio Ayala.

Durante la inauguración también se realizó la entrega oficial de los premios a los ganadores de las promociones “Be There With Hyundai” y “Trivia Hyundai Mundialista”.