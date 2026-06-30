Empresariales
30 de junio de 2026 a la - 01:00

Liderazgo femenino en seguridad industrial

Indalco organizó una jornada de capacitación para mujeres.
Indalco organizó una jornada de capacitación para mujeres.GENTILEZA

La seguridad industrial evoluciona constantemente, y con ella también crece el protagonismo de las mujeres en un sector que históricamente estuvo dominado por hombres.

Por ABC Color

Con ese objetivo nace “Mujeres Mbarete”, un espacio de capacitación, inspiración y networking que reunió el pasado sábado a profesionales comprometidas con la prevención de riesgos y la protección de las personas en los entornos laborales.

La jornada, organizada por Indalco SRL, empresa paraguaya con más de cuatro décadas dedicada a la seguridad ocupacional, fue concebida como un encuentro para reconocer y potenciar el rol femenino dentro de la industria, promoviendo el intercambio de experiencias, el aprendizaje y el fortalecimiento del liderazgo en áreas vinculadas a la seguridad y la salud en el trabajo.

La disertante fue Silvana Castiglione, fundadora y directora de Duramadre, consultora argentina especializada en higiene y seguridad laboral, reconocida por impulsar una visión innovadora sobre la cultura preventiva y el liderazgo humano dentro de las organizaciones.