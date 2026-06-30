Liderazgo femenino en seguridad industrial

Con ese objetivo nace “Mujeres Mbarete”, un espacio de capacitación, inspiración y networking que reunió el pasado sábado a profesionales comprometidas con la prevención de riesgos y la protección de las personas en los entornos laborales.

La jornada, organizada por Indalco SRL, empresa paraguaya con más de cuatro décadas dedicada a la seguridad ocupacional, fue concebida como un encuentro para reconocer y potenciar el rol femenino dentro de la industria, promoviendo el intercambio de experiencias, el aprendizaje y el fortalecimiento del liderazgo en áreas vinculadas a la seguridad y la salud en el trabajo.

La disertante fue Silvana Castiglione, fundadora y directora de Duramadre, consultora argentina especializada en higiene y seguridad laboral, reconocida por impulsar una visión innovadora sobre la cultura preventiva y el liderazgo humano dentro de las organizaciones.