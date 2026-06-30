Empresariales
30 de junio de 2026 a la - 01:00

Líderes se reunieron en el CX Innovation Day 2026

CX Innovation Day reunió a expertos para tratar el futuro de la experiencia de los clientes.
CX Innovation Day reunió a expertos para tratar el futuro de la experiencia de los clientes.Gentileza

Bajo el lema “The New Human Edge”, el CX Innovation Day 2026 reunió a líderes y referentes para redefinir el futuro de la experiencia del cliente en Paraguay. El encuentro desbordó de innovación y estrategias clave para el sector de Créditos y Consumo, logrando convocar a más de 400 asistentes provenientes de Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Perú, Chile, México y Bolivia.

Por ABC Color

Organizado por Connection For People (CFP) y la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto & BPO (APCC) en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, el evento se posicionó como un hito indiscutible para el sector.

Este encuentro marcó el inicio de una consolidada agenda anual, siendo el primero de tres grandes eventos organizados por el CFP y la APCC para este año; el calendario continuará con el esperado 16º Customer Experience & Innovation Congress los días 7 y 8 de septiembre, seguido por una nueva edición del CX Innovation Day el 30 de octubre.