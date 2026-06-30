Líderes se reunieron en el CX Innovation Day 2026

Organizado por Connection For People (CFP) y la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto & BPO (APCC) en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, el evento se posicionó como un hito indiscutible para el sector.

Este encuentro marcó el inicio de una consolidada agenda anual, siendo el primero de tres grandes eventos organizados por el CFP y la APCC para este año; el calendario continuará con el esperado 16º Customer Experience & Innovation Congress los días 7 y 8 de septiembre, seguido por una nueva edición del CX Innovation Day el 30 de octubre.