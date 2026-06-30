Sergio Karin, nuevo Director Ejecutivo del Grupo De la Sobera.

Con una trayectoria internacional de más de 23 años en compañías multinacionales de referencia en América Latina, Karin aporta una sólida experiencia en liderazgo ejecutivo, desarrollo comercial, transformación organizacional y gestión de equipos de alto desempeño.

A lo largo de su carrera, desarrolló gran parte de su experiencia dentro de General Motors, donde permaneció durante 17 años ocupando posiciones estratégicas en Brasil, Paraguay y Chile.

Entre sus principales responsabilidades se destacan la coordinación de Posventa para Brasil y posteriormente los cargos de Country Manager para Paraguay y Chile, liderando operaciones, redes de concesionarios y procesos de crecimiento en mercados altamente competitivos.

Más recientemente, se desempeñó como Commercial Director para Hispanoamérica de Massey Ferguson, con responsabilidad sobre 24 países de la región, además de asumir el rol de Managing Director de AGCO Argentina.

Desde estas posiciones impulsó iniciativas de expansión comercial, fortalecimiento operacional y desarrollo de negocios, consolidando resultados sostenibles en distintos mercados.

Su incorporación al Grupo De la Sobera responde a una visión de largo plazo que busca consolidar una estructura moderna, ágil y preparada para afrontar los desafíos de un entorno cada vez más dinámico.

Desde su nuevo rol, liderará la implementación de un marco estratégico orientado a potenciar la competitividad, acelerar la evolución organizacional y fortalecer las capacidades de todas las unidades de negocio del grupo.

“Estamos convencidos de que la experiencia, visión y liderazgo de Sergio serán fundamentales para acompañar la evolución del grupo y seguir construyendo una organización cada vez más sólida, eficiente y preparada para el futuro”, destacan desde la compañía.