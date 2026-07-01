Activa tu modo hincha con Nissei, hasta 40% de descuento en tecnología

La promoción es exclusiva para compras realizadas desde la web oficial nissei.com y en los dos Centros de Experiencia Nissei de Asunción, la tienda de Avenida España y la tienda dos de Distrito Perseverancia.

La promoción incluye una amplia variedad de equipos ideales para disfrutar los encuentros mundialistas, entre ellos:

Televisores: opciones de hasta 100 pulgadas, es decir, una TV de casi 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho.

Speakers: para conectar a tu gusto el audio.

Proyectores: para ver los partidos donde quieras.

Soundbars: para un sonido envolvente durante los partidos y mucho más.

Con el concepto de vivir “Activa el modo Hincha”, Nissei invita a las familias y grupos de amigos a equipar sus hogares y prepararse para acompañar cada partido del equipo paraguayo con tecnología de última generación y promociones especiales.