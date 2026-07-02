Hyundai inauguró un showroom nuevo en la Avda. Eusebio Ayala

La apertura forma parte del plan de expansión de la red comercial de Hyundai en Paraguay y busca brindar mayor accesibilidad a los clientes, ofreciendo un espacio moderno, cómodo y diseñado para conocer de cerca la gama completa de vehículos de la marca.

Ubicado estratégicamente en la avenida Eusebio Ayala esquina Teniente Julián Riquelme, el nuevo showroom exhibe algunos de los modelos más destacados de Hyundai, incluyendo las SUV más demandadas del mercado, vehículos híbridos de última generación y opciones pensadas para diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad.

Los visitantes tienen la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado por parte de especialistas de la marca, acceder a información sobre planes de financiación y conocer de primera mano las tecnologías, sistemas de seguridad y atributos que han posicionado a Hyundai como la marca más confiable de vehículos para los consumidores paraguayos.

La inauguración se enmarca en un período de crecimiento para la marca, impulsado por modelos como la New Creta, así como por la incorporación de nuevas alternativas híbridas que responden a las tendencias globales de movilidad eficiente, como la Hyundai Kona y la icónica Tucson.

Con la inauguración del nuevo espacio, Hyundai continúa fortaleciendo su presencia en Paraguay, acompañando el crecimiento de la demanda y acercando su propuesta de calidad, innovación, seguridad y tecnología a más familias paraguayas.