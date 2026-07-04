Del esfuerzo comunitario al liderazgo productivo

Para Orie Toews, gerente de la Región Oriental de la Cooperativa Chortitzer, pertenecer a una organización cooperativa representa “un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, ya que la entidad “nació y creció gracias al esfuerzo conjunto y esa esencia sigue siendo el motor que impulsa todo lo que hacemos”.

El directivo recordó que el próximo año se cumplirán 100 años de la llegada de los primeros menonitas al Paraguay, quienes “por medio de la cooperación comunitaria, la solidaridad y la fe sobresalieron y contribuyeron al desarrollo del Chaco”.

Toews afirmó que el objetivo del cooperativismo es generar valor para los socios y la comunidad, fortaleciendo las actividades productivas y promoviendo el bienestar colectivo.

En ese sentido, sostuvo que, pese a los cambios del mundo, “la solidaridad, la confianza, la participación y la visión de largo plazo nos permiten enfrentar los desafíos con mayor fortaleza” y remarcó que “el verdadero éxito es crecer juntos”.

Respecto al aporte de Chortitzer al desarrollo regional, señaló que la cooperativa ha demostrado que “es posible generar desarrollo de manera sostenida, hasta en un terreno más complejo”, gracias a inversiones en producción, industrialización, infraestructura y tecnología que han generado empleo, fortalecido las cadenas de valor y creado oportunidades para toda la región.

Finalmente, destacó que “un Chaco cada vez más próspero, con crecimiento económico que vaya acompañado de bienestar para las personas y de un uso responsable de los recursos para las futuras generaciones”.