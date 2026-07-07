Paseo Costero Virgen del Carmen impulsa nueva etapa de Villa Elisa

Ubicado en el barrio Remanso, a orillas del río Paraguay, el nuevo paseo cuenta con camineros, parque infantil, canchas deportivas, anfiteatro al aire libre, una subbase del Grupo Lince y una imponente escultura de la Virgen del Carmen, patrona de Villa Elisa, de casi 14 metros de altura.

La obra fue ejecutada de manera conjunta entre la Gobernación del Departamento Central y la Municipalidad de Villa Elisa, administración encabezada hasta la semana pasada por Sergio Estigarribia, quien presentó su renuncia para postularse nuevamente a la Intendencia por el Partido Liberal en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Estigarribia asegura que el impacto del Paseo Costero comenzó incluso antes de su habilitación oficial, gracias al movimiento económico generado durante la construcción.

El exintendente explicó que la obra generó empleo directo para más de 200 personas y, al mismo tiempo, benefició a pequeños comerciantes y emprendedores de la zona.

A su criterio, la gran cantidad de visitantes registrada durante el primer fin de semana confirma el potencial comercial del nuevo espacio.

“Inauguramos con muchísima gente y eso ya empieza a generar un importante movimiento comercial para toda la zona”, señaló.

Más allá del impacto económico, Estigarribia considera que el Paseo Costero representa un cambio en la identidad de la ciudad.

“Villa Elisa dejó de convertirse en esa ciudad dormitorio que era un tiempo atrás”, sostuvo.

El nuevo espacio público pretende atraer tanto a vecinos como a visitantes de Asunción y de otras ciudades de Central, ofreciendo un sitio pensado para la recreación familiar durante todo el año.

Uno de los principales atractivos será la imagen monumental de la Virgen del Carmen, que también apunta a fortalecer el turismo religioso.

“Con orgullo presentamos esta imagen de nuestra santa patrona. Creemos que también será un atractivo turístico para la gente católica. En Villa Elisa, nueve de cada diez personas profesan la fe católica”, afirmó.

El exjefe comunal realizó un balance positivo de su administración y destacó que deja una Municipalidad con estabilidad financiera.

Recordó que asumió el cargo en octubre de 2023 y que, en menos de tres años de gestión, se ejecutaron proyectos que considera históricos para la ciudad, como el Paseo Costero, la habilitación de la primera veterinaria municipal del país, la creación del Centro de Primera Infancia Tororé, la instalación de una subbase del Grupo Lince con más de 110 efectivos que brindan cobertura a Villa Elisa y a ciudades del sur del área metropolitana, además de la pavimentación de más de 40.000 m2 de empedrados.