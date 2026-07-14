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14 de julio de 2026 a la - 17:33

Automotor es uno de los mejores líderes mundiales distinguidos por Hyundai Global, en Boston

Automotor es distinguido por Hyundai Global como uno de los mejores líderes mundiales en Boston.
Automotor es distinguido por Hyundai Global como uno de los mejores líderes mundiales en Boston.Gentileza

En el marco del prestigioso Hyundai Partners Summit 2026 celebrado en Boston, Automotor fue galardonada como “Legacy Partner” (Socio de legado). Este premio, de carácter exclusivo y alcance mundial, consagra a la firma paraguaya como uno de los únicos cuatro distribuidores a nivel global en recibir este reconocimiento a la excelencia y el liderazgo en el mercado automotriz.

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La distinción rinde homenaje a los 38 años de cooperación ininterrumpida y alianza estratégica entre Automotor y Hyundai Global.

A lo largo de casi cuatro décadas, la compañía ha demostrado un compromiso inquebrantable con los estándares mundiales de la marca de origen surcoreano, logrando posicionarla fuertemente en el mercado local y liderando la transición hacia el futuro de la movilidad en Paraguay.

Con este hito internacional, Automotor no solo consolida su reputación corporativa a nivel global, sino que reafirma su posicionamiento en el mercado paraguayo bajo la bandera de la confianza, la innovación constante y una posventa con estándares de nivel mundial.

Automotor se posiciona entre los mejores líderes mundiales con una distinción de Hyundai Global en Boston.
Automotor se posiciona entre los mejores líderes mundiales con una distinción de Hyundai Global en Boston.

Más de 56 años siendo un punto de partida

Con una trayectoria de más de 56 años de desarrollo y respaldo constante, Automotor es representante oficial de marcas líderes en el país, impulsando el crecimiento del sector automotriz nacional a través de servicios de alta calidad, innovación y un compromiso firme con sus clientes.