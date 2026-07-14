Automotor es uno de los mejores líderes mundiales distinguidos por Hyundai Global, en Boston

La distinción rinde homenaje a los 38 años de cooperación ininterrumpida y alianza estratégica entre Automotor y Hyundai Global.

A lo largo de casi cuatro décadas, la compañía ha demostrado un compromiso inquebrantable con los estándares mundiales de la marca de origen surcoreano, logrando posicionarla fuertemente en el mercado local y liderando la transición hacia el futuro de la movilidad en Paraguay.

Con este hito internacional, Automotor no solo consolida su reputación corporativa a nivel global, sino que reafirma su posicionamiento en el mercado paraguayo bajo la bandera de la confianza, la innovación constante y una posventa con estándares de nivel mundial.

Más de 56 años siendo un punto de partida

Con una trayectoria de más de 56 años de desarrollo y respaldo constante, Automotor es representante oficial de marcas líderes en el país, impulsando el crecimiento del sector automotriz nacional a través de servicios de alta calidad, innovación y un compromiso firme con sus clientes.