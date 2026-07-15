ALEX entrega una nueva casa a la ganadora de la promoción “Construyendo sueños con ALEX”

El emotivo acto inició con una caravana desde la sucursal local hasta las puertas del nuevo hogar, donde se realizó la entrega de llaves, marcando el inicio de una nueva etapa para Rumilda y toda su familia.

​​“Ver la emoción de Rumilda al ingresar a su nueva casa es el mayor logro para nosotros. Esta campaña fue pensada para estar cerca de la gente y devolverles un poco de la confianza que depositan en nosotros día a día”, comentó Janeth Polanco, gerente de Marketing de Alex S.A.

"La casa que entregamos hoy cuenta con una sala comedor, dos habitaciones, baño y área de lavadero, todo edificado con materiales de excelente calidad. Esta es la sexta casa que entregamos y con este tipo de iniciativas, la empresa busca generar un impacto real y de gran valor, ayudando a las familias paraguayas a concretar el anhelo del techo propio", agregó.

​​La promoción Construyendo sueños con ALEX fue un rotundo éxito, logrando la participación de más de 90.000 clientes en todo el territorio nacional.

En total, se generaron más de 940.000 cupones gracias a las compras de electrodomésticos y motos Star realizadas en las tiendas de ALEX.

Tras el esperado sorteo, realizado el 6 de marzo pasado, se definieron los ganadores de los grandes premios de esta edición: 10 motos STAR y dos casas a estrenar.

Siendo Rumilda la primera en recibir su nuevo hogar, la empresa anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo la entrega de la segunda vivienda, ubicada en la localidad de San José de los Arroyos.

Este gran hito comercial y social se alinea perfectamente con el propósito diario de Alex S.A.

En sus tiendas a nivel nacional, la empresa se dedica a facilitar la vida de sus clientes mediante la comercialización de electrodomésticos, muebles, tecnología y herramientas.

Con estas promociones masivas, la marca da un paso más allá en su compromiso de bienestar, transformando integralmente el futuro de quienes confían en su trayectoria de más de 85 años.