Bancard y TECHO impulsan la solidaridad e inclusión financiera

La alianza se sustenta en una visión compartida: utilizar la innovación y la tecnología como herramientas para facilitar la participación ciudadana, fortalecer la inclusión financiera y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Uno de los principales ejes del acuerdo es fortalecer las campañas de recaudación de TECHO mediante soluciones de pago digitales, facilitando que más personas puedan colaborar de manera simple, rápida y segura a través de códigos QR durante iniciativas como la Rifa y la tradicional Colecta Nacional.

Además, la alianza incorpora un componente de desarrollo comunitario orientado a acercar herramientas y conocimientos que amplíen las oportunidades de las personas.

En ese marco, se impulsarán talleres de educación e inclusión financiera dirigidos a emprendedores y familias de las comunidades donde trabaja TECHO, acompañados de soluciones de cobro digital que favorezcan el desarrollo de sus actividades económicas.

El acuerdo también contempla un sólido programa de voluntariado corporativo, mediante el cual colaboradores de Bancard participarán en jornadas de construcción de viviendas, capacitaciones y otras iniciativas sociales desarrolladas en conjunto con TECHO.

“Esta alianza refleja nuestro compromiso de poner la tecnología al servicio de las personas, facilitando nuevas formas de colaborar”, indicó Cynthia Morales, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Bancard.