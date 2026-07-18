Cervepar y Pilsen celebran el orgullo nacional con calidad mundial

En esta edición, nuevamente Pilsen acompaña como cerveza oficial de la Expo, invitando al público a disfrutar una cerveza bien fría en un espacio pensado para celebrar, encontrarse y vivir la mayor fiesta del trabajo del país.

Además de ser un lugar para compartir, Cervepar cuenta con una propuesta gastronómica a cargo del reconocido chef Leyzmann Salim, maridada con la tradicional Pilsen, disponible en sus versiones chopp y lata.

Bajo el concepto “Orgullo nacional, calidad mundial”, el espacio también invita a descubrir la historia, la evolución y el compromiso que han convertido a la compañía en un referente de la industria cervecera.

A través de una experiencia inmersiva, se pueden recorrer los principales hitos de la compañía, conocer sus procesos de innovación, su internacionalización y las certificaciones que respaldan la calidad de productos elaborados íntegramente en Paraguay.

Mañana, la gran final de la Copa del Mundo tiene un lugar especial dentro de la Expo.

Durante la jornada, el stand de Cervepar se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro para seguir el partido de la mano de Michelob Ultra, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se adueñará del espacio para poder vivir un momento especialmente preparado para que los fanáticos vivan toda la emoción del fútbol en un ambiente de primer nivel.

Las bebidas de la compañía atraviesan más de 1.000 controles de calidad a lo largo de su producción.