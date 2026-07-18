Fundación Texo recibió al urbanista Salvador Rueda

Esta edición de Contar el Arte fue presentada por la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de Essse Caffè y el Centro Cultural de España Juan de Salazar, instituciones que acompañan esta iniciativa orientada a promover el intercambio de conocimiento y la reflexión sobre los desafíos de las ciudades contemporáneas.

Reconocido por desarrollar el modelo de Urbanismo Ecosistémico y por crear el concepto de las Supermanzanas, implementado inicialmente en Barcelona y replicado en diversas ciudades del mundo, Rueda visitó Paraguay con el fin de compartir una conversación abierta sobre el futuro de las ciudades, el espacio público y los desafíos que plantea el desarrollo urbano sostenible.

La actividad tuvo el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio en torno al vínculo entre ciudad, cultura, sostenibilidad y calidad de vida, acercando al público paraguayo experiencias y perspectivas internacionales sobre la construcción de entornos urbanos más saludables, inclusivos y pensados para las personas.

Con esta iniciativa, Fundación Texo reafirmó su compromiso de promover el intercambio de conocimiento con referentes internacionales y fortalecer el debate sobre los grandes desafíos contemporáneos desde una mirada interdisciplinaria, consolidando además su agenda de internacionalización en el año de su décimo aniversario.

Fundación Texo para el Arte Contemporáneo es una organización dedicada a promover el arte, la cultura y el pensamiento contemporáneo mediante iniciativas de formación, investigación e intercambio.