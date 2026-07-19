25 años formando parte de la historia y el crecimiento de FRIGOCHACO

FRIGOCHACO es un referente de la producción cárnica nacional y un pilar estratégico para el desarrollo de la Cooperativa Fernheim, generando valor para sus productores, impulsando el crecimiento regional y proyectando la calidad paraguaya hacia los mercados internacionales.

La planta representa un socio comercial confiable para los ganaderos, ofreciendo seguridad en la comercialización, estándares de excelencia y acceso a mercados cada vez más exigentes.

Al mismo tiempo, genera empleo local, fortalece la economía regional y contribuye al bienestar de cientos de familias vinculadas a la cadena productiva.

Su impacto trasciende a los productores asociados de la cooperativa. FRIGOCHACO también trabaja con ganaderos del Chaco y de la Región Oriental, consolidándose como un aliado estratégico para la producción pecuaria del país gracias a su compromiso con la calidad y la eficiencia.

Con una visión orientada al futuro, la empresa continúa invirtiendo en la ampliación y modernización de sus instalaciones para fortalecer su posición como una industria cárnica de alta gama, capaz de responder a los más exigentes estándares nacionales e internacionales.

Este crecimiento es el resultado del trabajo conjunto de toda la cadena de valor: productores, colaboradores, proveedores, equipos técnicos, administración, gerencia y clientes, quienes, con su compromiso y confianza, han contribuido a construir una historia de éxito sostenido.

Al celebrar su 25 aniversario, FRIGOCHACO reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo de la ganadería paraguaya, proyectando al mundo una producción de calidad, con identidad, responsabilidad y visión de futuro.

En 2021 FRIGOCHACO recibió los certificados de la Marca País en sus 4 marcas: FRIGOCHACO, Don Pepe, Fernheim Natural Beef y Pampa.Gold.