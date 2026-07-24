Grupo Yaguarete, el mejor stand en Sostenibilidad Ambiental de la Expo Paraguay 2026

Grupo Yaguarete se enorgullece en anunciar que ha sido galardonado con el premio al mejor stand en sostenibilidad ambiental de la Expo Paraguay 2026, un reconocimiento que celebra su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo del país.

La premiación se realizó en el Centro de Convenciones de la ARP en una ceremonia que reunió a autoridades nacionales y referentes de los principales sectores productivos del país.

La propuesta lleva la economía circular a su propia construcción. Para el diseño del stand se recuperaron y reutilizaron materiales empleados en la edición anterior de la Expo, que fueron transformados para asumir nuevas funciones. De esta manera, el espacio no solo comunica la circularidad: la pone en práctica.

El stand, ubicado en un punto estratégico, ofrece a los visitantes una experiencia única. Bajo el concepto “La forma de todas las posibilidades” parte de una idea simple: detrás de una bolsa, una caja o una hoja de papel existe una cadena de personas, procesos y soluciones que permite proteger, transportar, comunicar y volver a transformar los materiales para generar nuevo valor.

El recorrido incluye estaciones dedicadas a las distintas soluciones desarrolladas por el Grupo, experiencias participativas para familias y visitantes, un espacio orientado a la economía circular y una instalación colaborativa denominada “La ciudad sostenible”, en la que cada persona puede aportar una pieza para construir colectivamente una ciudad hecha de cartón.

La propuesta busca mostrar a Grupo Yaguarete como un ecosistema industrial que integra reciclaje, producción, embalajes, logística y soluciones sostenibles para diversos sectores productivos.

“En nuestro stand, buscamos que cada visitante experimente cómo la innovación y la sostenibilidad son, en la práctica, nuestra verdadera forma de hacer empresa”, explicó Andreas Neufeld, presidente y gerente general del Grupo Yaguarete.