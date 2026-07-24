Cerro Porteño vs. Trinidense: minuto a minuto en vivo

El balón vuelve a rodar en el balompié nacional y el encargado de encender el Torneo Clausura 2026 no es otro que Cerro Porteño. A partir de las 18:30, el estadio La Nueva Olla será una caldera azulgrana para el estreno de uno de los gigantes que arranca con la soga al cuello: ganar o ganar. El arbitraje estará a cargo de Derlis López.

En Cerro Porteño no hay espacio para medias tintas ni excusas. Tras ver cómo Olimpia, el eterno rival, levantaba el trofeo del Torneo Apertura, la exigencia para la plantilla dirigida por el argentino Ariel Holan se transformó en un mandato absoluto. El “Ciclón” necesita dar un golpe en la mesa desde la Fecha 1, recuperar el dominio doméstico y devolverle la sonrisa a una hinchada que exige resultados inmediatos.

En la otra esquina, el Sportivo Trinidense de José Gabriel Arrúa promete ser todo menos un invitado dócil. El conjunto auriazul llega con objetivos bien marcados, apuntando a cazar un boleto internacional en la tabla acumulativa. El historial reciente le da la razón al Triqui. En la penúltima jornada del Apertura, le asestó un triunfo de 3-1 a Cerro en Villa Elisa.

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