Díaz Gill lanzó campaña “Cuidamos tu bienestar donde quieras que estés”

Díaz Gill Laboratorio presentó oficialmente su nueva campaña institucional, una iniciativa con la que busca reforzar su cercanía con pacientes, empresas y la comunidad, llevando sus servicios más allá de las sucursales y adaptándose a los nuevos hábitos y necesidades de las personas.

Bajo el lema “Cuidamos tu bienestar, donde quiera que estés”, la campaña refleja la evolución de la institución y su compromiso de acercar soluciones de salud con el respaldo de la innovación, experiencia y calidad humana que caracterizan al laboratorio.

Durante la presentación, Gloria Aquino, subgerente de Marketing de Díaz Gill, explicó que el principal desafío fue resumir en una pieza audiovisual de apenas 30 segundos la trayectoria, la solvencia operativa y el espíritu innovador que distinguen a Díaz Gill.

Uno de los ejes centrales de la campaña es el fortalecimiento de los servicios extramuros. En ese sentido, la empresa impulsa la extracción de muestras a domicilio, una alternativa pensada para quienes, por cuestiones de tiempo o comodidad, prefieren realizarse estudios laboratoriales sin trasladarse hasta una sucursal.

“Hoy las personas tienen rutinas muy exigentes y muchas veces postergan el cuidado de su salud por falta de tiempo. Entendimos esa necesidad y por eso desarrollamos un servicio que llega hasta el hogar o el lugar de trabajo, para que nadie deje de realizar sus controles”, manifestó Aquino.

El servicio está disponible para cualquier persona que requiera estudios laboratoriales, ya sean análisis clínicos de rutina, estudios especializados o pruebas genéticas, sin necesidad de cumplir requisitos especiales.

La propuesta también contempla un laboratorio móvil para empresas, una solución orientada al sector corporativo que permite realizar controles y estudios directamente en los lugares de trabajo, facilitando el acceso a los servicios de salud ocupacional sin interrumpir la jornada laboral.

Además de estas prestaciones, Díaz Gill continúa fortaleciendo otras áreas estratégicas, entre ellas su laboratorio de toxicología, los servicios de genética clínica, identificación genética y medicina laboral, consolidando un portafolio integral dirigido tanto a pacientes particulares como a organizaciones.

Con esta campaña institucional, Díaz Gill Laboratorio busca transmitir un mensaje claro: la atención en salud debe ser cada vez más cercana, accesible y adaptada al estilo de vida actual. A través de sus sucursales, servicios a domicilio, soluciones para empresas y canales digitales, la firma reafirma su compromiso de acompañar a las personas en cada etapa del cuidado de su bienestar.

Los interesados pueden obtener más información sobre los servicios disponibles a través del sitio web www.diazgill.com.py o comunicándose al 021 217 4000.