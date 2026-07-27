El motor del comercio exterior

En el marco del Día del Despachante de Aduana, la fecha invita a reconocer el papel que desempeñan estos profesionales como facilitadores del comercio exterior y aliados del desarrollo económico nacional.

Su labor va mucho más allá de la gestión documental, ya que actúan como nexo entre el sector privado y el Estado, contribuyendo a agilizar operaciones, fortalecer la recaudación fiscal y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el intercambio comercial.

La transformación digital también ha redefinido el perfil del despachante moderno, quien hoy debe combinar sólidos conocimientos técnicos con el manejo de plataformas tecnológicas que permiten optimizar los procesos y brindar mayor trazabilidad a las operaciones.

La economista Lina Pereira de Vera destaca que el aporte de estos profesionales es determinante para el crecimiento sostenido del país.

“El principal aporte de los despachantes de Aduana en el Paraguay en la cadena logística del comercio exterior es que se desempeñan como auxiliares del Fisco y facilitadores en las recaudaciones, siendo encargados de representar al importador y/o exportador ante la DNIT en nombre de la empresa”, indica.

“Tienen un enfoque técnico y un rol estratégico para que las mercaderías despachadas, tanto en las importaciones como en las exportaciones aéreas, fluviales o terrestres, lleguen con éxito a destino”, agrega.

Para ello utilizan plataformas digitales como la VUE y la VUI, que agilizan los procesos en tiempo y costo, transparentan la trazabilidad, gerencian las operaciones y permiten asesorar correctamente a sus clientes sobre las leyes, decretos, resoluciones y dictámenes aplicables a las operaciones aduaneras, ayudando de esta manera al crecimiento sostenido de nuestro país.

Respecto al proceso de modernización que vive el comercio exterior, la economista considera que la capacitación permanente será determinante para afrontar los desafíos que impone la digitalización.

“El principal reto para el despachante es garantizar la precisión y la trazabilidad en tiempo real de las gestiones, porque el cruce de datos entre la DNIT y los demás entes del Estado, como el MIC, Mades, Senave y Dinavisa, nos obliga a dominar las diferentes plataformas digitales. En este punto, el CDAP emplea un rol protagónico muy importante para la formación y actualización constante del profesional despachante de Aduana, ofreciendo charlas y cursos dictados por técnicos y profesionales de cada sector”, expresa.