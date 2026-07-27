Experiencia e innovación para liderar

Se trata de José Félix Cacavelos, director y fundador; Gabriel Cacavelos, director, y Sebastián Cacavelos, director, quienes lideran una empresa respaldada por la experiencia, la actualización permanente y el compromiso con un servicio de excelencia.

Con esta estructura profesional la firma fortalece su capacidad para acompañar a importadores y exportadores ofreciendo un asesoramiento integral que trasciende el proceso aduanero y aporta valor a toda la cadena logística.

“El rol del despachante va evolucionando hacia la estrategia cada vez más. Dejamos de ser gestionadores para pasar a ser asesores integrales”, opina Sebastián Cacavelos.

“Además de trabajar en el proceso propio del despacho, nos ocupamos de realizar un relevamiento 360 de toda la operación de cada cliente para, en base a eso, poder asesorarlos en todo lo que respecta al comercio internacional, ya no solo exclusivamente en el ámbito aduanero”, agrega.

El director explica que la evolución tecnológica representa uno de los mayores retos para el sector, pero también una oportunidad para diferenciarse a través del conocimiento y la confianza.

“Existen dos desafíos que van de la mano. Uno es poder adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, con versatilidad. El otro es ser confiables, ya que justamente por los rápidos avances tecnológicos existe mucha información al alcance de todos, pero a la vez ese exceso de información puede ser confuso para quien no conoce. Es ahí donde el despachante debe actuar con confiabilidad”, alude.

“En JFC Despacho Aduanero venimos trabajando desde hace unos años con estos desafíos”, asegura.

La combinación entre tecnología y criterio profesional, sostiene, será determinante para el futuro del comercio exterior paraguayo.

Por ello, considera indispensable que quienes ejercen la profesión mantengan una formación constante y una comunicación transparente con sus clientes.

“En este tiempo, donde la tecnología avanza mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados, considero que la intervención del despachante es clave para que los diferentes actores del comercio puedan optimizar sus operaciones. Por eso es muy importante que nos capacitemos constantemente y nos comuniquemos claramente con nuestros clientes”, aconseja.