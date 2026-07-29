Los protagonistas del comercio mayorista y minorista en COMAMPAR 2026

La feria reunirá a empresas nacionales e internacionales, referentes del sector, conferencistas y profesionales en un espacio pensado para generar oportunidades de negocios, fortalecer alianzas y compartir las principales tendencias del mercado.

“Queremos que cada vez más personas conozcan el impacto que tiene este canal en la economía paraguaya y en la vida cotidiana de miles de familias”, expresó Silvio Giménez, presidente de COMAMPAR.

Además de convertirse en un espacio para generar oportunidades de negocios, desde la organización mencionan que la expo buscará impulsar la innovación, promover nuevos productos, servicios y acercar las últimas tendencias del comercio y el consumo al mercado paraguayo.

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (COMAMPAR) nació en 2020, con el objetivo de representar y fortalecer al sector mayorista y minorista del país.