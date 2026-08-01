Banco de Juguetes y Punto Farma impulsan cruzada

Punto Farma reafirma el compromiso conjunto de promover acciones que generen un impacto positivo en la infancia paraguaya.

El Banco de Juguetes tiene como propósito recolectar juguetes nuevos o usados en buen estado –siempre que no sean bélicos– para redistribuirlos entre niñas y niños durante las celebraciones organizadas en distintas comunidades del país.

La campaña también recibe juegos de mesa y libros de cuentos, brindando a estos objetos una segunda vida y convirtiéndolos en herramientas para compartir alegría.

Bajo el lema “Más juguetes, más sonrisas”, la iniciativa invita a la ciudadanía a convertirse en protagonista de un gesto solidario que trasciende la entrega de un obsequio.

Cada donación representa una oportunidad para que más niños accedan a espacios de juego, recreación y aprendizaje en una fecha especialmente significativa para ellos.

Especialistas en desarrollo infantil coinciden en que el juego constituye una actividad esencial durante la niñez.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercar sus donaciones a la sede central del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ubicada sobre Ayolas esquina Oliva, así como a las Oficinas Regionales del MINNA, las sucursales adheridas de Punto Farma y el San Lorenzo Shopping, habilitados como centros de recepción de juguetes.

Una acción sencilla puede multiplicar la alegría y hacer que el Día del Niño llegue con más ilusión a cada rincón del Paraguay.