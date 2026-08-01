Banco GNB apoyó presentación del libro “Hacer es un placer”

A través de conceptos, analogías y testimonios personales, el libro reúne enseñanzas nacidas del hacer cotidiano, con el propósito de inspirar a quienes buscan crecer tanto en el ámbito personal como profesional.

Su autor explicó que la obra no pretende ofrecer fórmulas mágicas, sino compartir una manera de entender la vida desde la acción. Aunque reconoció no provenir del ámbito académico ni considerarse un gran lector, señaló que el libro representa una oportunidad para acercar ideas y experiencias que, si logran “germinar” en la mente de una persona, pueden convertirse en un impulso para generar cambios positivos.

Uno de los ejes principales de la publicación son las llamadas semillas, reflexiones que buscan despertar nuevas perspectivas y motivar a las personas a tomar decisiones.

Entre ellas destacó la historia de Javier Escobar, presentada como un ejemplo de que cualquier ser humano puede cambiar el rumbo de su vida cuando actúa con determinación, coherencia y la disposición de enfrentar los desafíos que implica perseguir una convicción.

Para el autor, la actitud es el factor que marca el rumbo de las personas, incluso por encima del dinero, el conocimiento o las oportunidades.

En esa línea, sostiene que la decisión es la fuerza capaz de romper la inercia, abandonar la comodidad o corregir un camino equivocado.

Ese mensaje atraviesa toda la obra y resume su esencia: demostrar que las transformaciones más importantes comienzan cuando se deja de esperar el momento ideal y se decide actuar.