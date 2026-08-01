City Store de Audi, en delSol con experiencia prémium

Con un formato completamente nuevo, este punto de contacto propone una experiencia lujosa y exclusiva, alejada del concepto tradicional de concesionario.

La apertura contó con la presencia de Rodolfo Calixto, managing director de Audi Latinoamérica, quien encabezó el evento inaugural junto con Miguel Carrizosa, presidente de Diesa; Alan Carrizosa, brandmanager de Audi Paraguay; ejecutivos de fábrica, invitados especiales y clientes.

Fue una noche que combinó tecnología, diseño y la esencia deportiva que caracteriza a Audi.

A diferencia de los showrooms convencionales, el Audi City Store en delSol Shopping apuesta por un concepto donde el vehículo deja de ser el único protagonista para dar paso a un recorrido sensorial que integra un ambiente acogedor y cercano, para disfrutar de la conversación.

Rodolfo Calixto expresó que “Audi está transformando la manera en que interactúa con sus clientes alrededor del mundo. El objetivo es que cada contacto con Audi refleje nuestros estándares de innovación y excelencia”.

“Queremos que quien visite este espacio no solo conozca nuestros modelos, sino que viva el mundo Audi desde el primer segundo, con una atención extraordinaria y personalizada”, comentó Miguel Carrizosa.

“Los clientes podrán reservar el Audi City Store para actividades de negocios o personales, alentamos a que usen el espacio como si estuvieran en casa”, dijo Alan Carrizosa.

El local trabajará con restaurantes, bares y tiendas del shopping, para cumplir los caprichos de los clientes en cada evento.