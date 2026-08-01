Club Alemán y Munich firman alianza para principales eventos

A partir de este acuerdo, los socios e invitados podrán disfrutar de estas bebidas en la cantina, el restaurante y los distintos eventos organizados por el club.

La alianza fortalece el vínculo entre ambas instituciones y busca ofrecer una experiencia de mayor calidad a los asistentes, incorporando a Munich, reconocido como el “chop más frío del país”, junto con el portafolio de cervezas nacionales de la compañía.

Desde EMCESA destacaron además que Munich alcanzó en 2026, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento Top of Mind, consolidando su posicionamiento en el mercado paraguayo.

La empresa, de capital 100% nacional, reafirmó su compromiso de acompañar a instituciones que promueven espacios de encuentro y tradición.

Entre las primeras actividades que contarán con el respaldo de esta alianza se encuentran la 58ª edición del Oktoberfest del Club Deportivo Alemán DTA, prevista para el 10 de octubre, y un torneo nacional de tenis programado para septiembre. Asimismo, el acuerdo contempla beneficios y descuentos exclusivos para los socios del club en productos Munich durante eventos realizados tanto en la sede social como en sus hogares.

La firma del convenio concluyó con un brindis y una degustación de Munich Chop, cervezas nacionales y platos típicos de la gastronomía alemana, celebrando el inicio de una alianza que busca fortalecer las tradicionales actividades del club.

Los interesados en conocer más pueden visitar las redes de @munichparaguay.