Fortaleza es reconocida como Empleador del Año 2026

La distinción llega en un año de importantes avances para la compañía, marcado por una etapa de crecimiento institucional, profesionalización de la gestión y consolidación de una cultura organizacional basada en la confianza, la innovación y el desarrollo del talento.
Con más de tres décadas de trayectoria, Fortaleza sostiene que el crecimiento de una empresa comienza por las personas que la integran.
Bajo esa visión, la organización ha fortalecido en los últimos años programas orientados al desarrollo profesional, la formación continua, el liderazgo participativo y la construcción de equipos capaces de afrontar nuevos desafíos.
“Este reconocimiento refleja una convicción que forma parte de nuestra identidad: las empresas crecen cuando las personas tienen oportunidades para crecer con ellas”, expresó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.
“En Fortaleza estamos atravesando una etapa de evolución, incorporando nuevas capacidades, profesionalizando nuestra gestión y construyendo una cultura donde cada colaborador entiende el propósito de lo que hace y aporta activamente a los desafíos del futuro. Recibir este reconocimiento nos confirma que estamos avanzando en el camino correcto”, agregó. La compañía considera que la profesionalización no solo implica incorporar nuevas herramientas o procesos, sino también fortalecer una forma de liderazgo donde la comunicación, la participación y el aprendizaje continuo permiten construir equipos más preparados.