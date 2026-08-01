Pilsen rinde homenaje al Club Olimpia con la “Copa del Rey”

En el marco del 124° aniversario del Club Olimpia, Pilsen presenta La Copa del Rey, una edición exclusiva de ocho copas elaboradas íntegramente en plata, como homenaje a la historia, la grandeza y el legado del club más ganador del fútbol paraguayo.

Inspiradas en el mismo material que dio vida a las copas que Olimpia levantó a lo largo de su historia, estas piezas fueron concebidas como un símbolo para quienes hicieron del club una leyenda y para quienes continúan escribiendo esa historia desde las tribunas. De las ocho copas producidas, algunas serán entregadas a figuras representativas del Club Olimpia, mientras que los verdaderos fanáticos también tendrán la oportunidad de ganárselas a través de una mecánica lanzada por @PilsenPy en sus redes sociales.

Con esta iniciativa, Pilsen vuelve a acompañar uno de los momentos más importantes del calendario deportivo nacional, reforzando el vínculo que la une con el fútbol paraguayo y con una hinchada que hizo de las copas parte de su identidad.

La campaña busca convertir un aniversario histórico en una experiencia inolvidable para los hinchas franjeados.

Más que un objeto de colección, cada copa representa un reconocimiento a la pasión, la fidelidad y el orgullo de una afición que acompañó al Decano en la conquista de títulos nacionales e internacionales, consolidándolo como uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica.

Con esta propuesta, Pilsen transforma un símbolo del éxito deportivo en un premio único para celebrar 124 años de historia, gloria y pertenencia.