Un año más compartiendo lo mejor del agro, en el Mariscal

La celebración fue en el estacionamiento del Bloque A del Shopping Mariscal, con una programación especial que conmemoró un nuevo año de crecimiento junto a productores, clientes y aliados.

Además de la tradicional oferta de frutas y verduras frescas, Agroshopping reúne los martes una amplia variedad de productos nacionales, entre ellos frutos secos, semillas, alimentos elaborados, propuestas gastronómicas, cosmética natural y artesanías.

Esta diversidad ha convertido al espacio en una vitrina de la producción paraguaya y en un punto de encuentro para quienes buscan calidad, origen y cercanía con quienes producen.

Como parte de los festejos por los 28 años, los visitantes disfrutaron de música en vivo, actividades especiales, experiencias preparadas para toda la familia y regalos directos, en una jornada pensada para agradecer la fidelidad de quienes acompañan al Agroshopping desde sus inicios.

Desde 1998, la iniciativa impulsa un modelo que conecta el campo y la ciudad, generando oportunidades comerciales para productores y emprendedores de distintos puntos del país y acercando al público productos frescos y de calidad directamente de origen.

Bajo el lema Un año más compartiendo lo mejor del Agro, la celebración busca destacar el aporte de las familias productoras y emprendedoras que forman parte de Agroshopping, así como el compromiso de los consumidores que han contribuido a sostener este espacio durante casi tres décadas.