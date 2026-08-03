Cellshop lanza Fechas Dobles 8.8: un día completo de descuentos y envíos sin costo

Durante 24 horas, quienes ingresen a www.cellshop.com.py encontrarán rebajas en distintas categorías de productos, pensadas exclusivamente para las compras realizadas de forma online.

A los descuentos del día se suma el envío gratuito a todo el país, un beneficio que Cellshop mantiene como sello distintivo de estas fechas especiales, eliminando costos extra al momento de recibir la compra. A esto se suman los beneficios con tarjetas de crédito adheridas, que amplían las opciones de ahorro para clientes habituales del e-commerce.

Con esta nueva entrega, Fechas Dobles se consolida como una de las fechas favoritas y más esperadas por los clientes de Cellshop, combinando descuentos, envíos sin costo y ventajas financieras en un mismo evento.

Marcá el 08/08 en tu calendario: un día, múltiples beneficios, todo a un clic de distancia