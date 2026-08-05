Cervepar apuesta a fortalecer sus marcas líderes, con nuevo director de marketing

Proveniente de Cervecería y Maltería Quilmes, la filial argentina del grupo AB InBev, el ejecutivo acumula más de 13 años de experiencia en la industria cervecera. En su último cargo se desempeñó como director de Marca de Brahma en Argentina.

“Es un enorme privilegio y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad asumir el liderazgo de marcas que son orgullo nacional y de calidad mundial. Cervepar tiene una historia muy profunda y una conexión única con los paraguayos, y representa una oportunidad extraordinaria para seguir construyendo marcas que forman parte de la identidad del país, junto a un equipo con muchísimo talento”, expresó.

La llegada de Maquieira se produce en un momento relevante para el portafolio de marcas de Cervepar, con dos de sus principales insignias estrechamente vinculadas al fútbol y al Mundial. Por un lado, Michelob Ultra, marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por otro, Pilsen, la cerveza oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol, que acompañó a la Albirroja en el torneo de fútbol más importante.