Banco Atlas y Assist Card firman una alianza para viajar con más beneficios

Además, los clientes de Atlas disponen de canales exclusivos de atención de Assist Card para gestionar cualquier tipo de consultas antes y durante del viaje al WhatsApp +595217291009 o al correo asistencia.atlas@assistcard.com.

Quienes no cuentan con estas tarjetas también pueden acceder a beneficios exclusivos en la contratación de planes de asistencia al viajero, con descuentos exclusivos y cuotas sin intereses.

“Esta alianza con Assist Card nos permite incorporar un beneficio de valor para quienes viajan y ampliar las opciones que ponemos a su alcance, para que puedan disfrutar de sus experiencias con mayor seguridad ante cualquier imprevisto”, afirmó Christian Moreno, gerente de Productos de Banco Atlas.