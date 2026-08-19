Empresariales
19 de agosto de 2026 a la - 01:00

Banco Atlas y Assist Card firman una alianza para viajar con más beneficios

Agustín Aveiro, country manager de Assist Card Paraguay, y Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.
Agustín Aveiro, country manager de Assist Card Paraguay, y Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.Gentileza

Banco Atlas y Assist Card anunciaron una alianza estratégica que amplía los beneficios para los clientes del banco. Los titulares de tarjetas de crédito Visa Infinite, Visa Signature, Corporate Premium y Mastercard Black Atlas cuentan con Assist Card incluido, con cobertura de atención médica internacional, traslados y repatriaciones, asistencia durante el viaje y soporte 24 horas, sujeto a los límites, alcances, exclusiones y condiciones de cada cobertura.

Por ABC Color

Además, los clientes de Atlas disponen de canales exclusivos de atención de Assist Card para gestionar cualquier tipo de consultas antes y durante del viaje al WhatsApp +595217291009 o al correo asistencia.atlas@assistcard.com.

Quienes no cuentan con estas tarjetas también pueden acceder a beneficios exclusivos en la contratación de planes de asistencia al viajero, con descuentos exclusivos y cuotas sin intereses.

“Esta alianza con Assist Card nos permite incorporar un beneficio de valor para quienes viajan y ampliar las opciones que ponemos a su alcance, para que puedan disfrutar de sus experiencias con mayor seguridad ante cualquier imprevisto”, afirmó Christian Moreno, gerente de Productos de Banco Atlas.