Personal consolidó al SIT como espacio de referencia en Paraguay

Durante dos jornadas, el evento reunió a colaboradores, especialistas, empresas tecnológicas, representantes de la academia y referentes de la industria TIC para compartir experiencias y analizar las tendencias que están redefiniendo la infraestructura digital, las redes y los servicios de conectividad.

Organizado por Personal Paraguay junto con Personal Argentina, el encuentro ofreció una agenda centrada en la evolución de las redes, infraestructura de fibra óptica, cloud, ciberseguridad, automatización, Internet de las Cosas (IoT), eficiencia energética, inteligencia artificial aplicada a la operación y transformación digital.

“La transformación tecnológica requiere una actualización permanente de conocimientos y una mirada compartida sobre los desafíos que enfrenta la industria. El SIT se consolidó como un espacio donde colaboradores, especialistas y nuestros principales socios tecnológicos intercambiaron experiencias y analizaron tendencias, para construir nuevas capacidades para seguir impulsando la evolución digital de Paraguay”, expresó Hugo Lombardo, CTO de Personal Paraguay.