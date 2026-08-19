Empresariales
19 de agosto de 2026 a la - 01:00

Personal consolidó al SIT como espacio de referencia en Paraguay

Hombre rubio con barba y chaqueta gris hablando en un seminario, frente a un fondo publicitario de marcas tecnológicas.
Hugo Lombardo, CTO de Personal Paraguay.Arcenio Acuña

Personal realizó la III edición del Seminario Internacional de Tecnologia (SIT) en Paraguay, siendo este encuentro uno de los principales espacios de intercambio de conocimiento sobre tecnología e innovación del país.

Por ABC Color

Durante dos jornadas, el evento reunió a colaboradores, especialistas, empresas tecnológicas, representantes de la academia y referentes de la industria TIC para compartir experiencias y analizar las tendencias que están redefiniendo la infraestructura digital, las redes y los servicios de conectividad.

Organizado por Personal Paraguay junto con Personal Argentina, el encuentro ofreció una agenda centrada en la evolución de las redes, infraestructura de fibra óptica, cloud, ciberseguridad, automatización, Internet de las Cosas (IoT), eficiencia energética, inteligencia artificial aplicada a la operación y transformación digital.

“La transformación tecnológica requiere una actualización permanente de conocimientos y una mirada compartida sobre los desafíos que enfrenta la industria. El SIT se consolidó como un espacio donde colaboradores, especialistas y nuestros principales socios tecnológicos intercambiaron experiencias y analizaron tendencias, para construir nuevas capacidades para seguir impulsando la evolución digital de Paraguay”, expresó Hugo Lombardo, CTO de Personal Paraguay.