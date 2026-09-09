Atlas Inversiones, con nueva app más simple e intuitiva

Esta renovación está disponible en App Store y Google Play, con una navegación renovada que simplifica el acceso a las inversiones y facilita su gestión desde el celular.

Entre los diferenciales de esta nueva versión se destaca que todo el proceso de alta como cliente se realiza de forma completamente digital, directamente desde la app.

Una vez habilitado, el cliente puede invertir en fondos, realizar rescates y consultar el estado de sus inversiones desde un mismo lugar.

La plataforma fue rediseñada con foco en una experiencia simple, intuitiva y accesible, tanto para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones como para quienes ya operan con Atlas Inversiones y buscan una gestión más ágil de sus productos.