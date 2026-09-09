Bancop apoyó el Torneo de Golf Interempresarial en CDE

Esta edición se realizó bajo la modalidad de 36 hoyos, siendo 18 Best Ball y 18 con tiros alternados por parejas y reunió a 150 golfistas, además de autoridades, representantes del sector empresarial e invitados especiales.

El equipo Bancop estuvo compuesto por seis jugadores: Manfred Obrist, Marcos Ocampos, Juan José Barchello, Alvaro Brasa, Walter Gill Morlis y William Gill Morlis.

Más allá de lo deportivo, el torneo generó un espacio de encuentro y una oportunidad para estrechar relaciones empresariales y propiciar el intercambio profesional.

“Con tradición y competencia, este torneo de golf es más que un torneo al ser un punto de encuentro donde el deporte se convierte en puente hacia el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, expresó William Gill Morlis, gerente de la Sucursal CDE.