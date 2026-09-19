Great Place to Work Paraguay dio a conocer la lista de las 40 empresas reconocidas como Los Mejores Lugares para Trabajar con Talento Joven 2026, destacando a las organizaciones que están generando experiencias laborales positivas para las nuevas generaciones y promoviendo entornos donde los jóvenes puedan desarrollarse, crecer y proyectar su futuro profesional.

Este reconocimiento busca poner en valor a las organizaciones que logran construir una experiencia laboral especialmente favorable para sus talentos más jóvenes.

El ranking analiza cómo es la experiencia de trabajar en cada organización para las personas de hasta 25 años, en comparación con la experiencia del resto de sus colaboradores.

La metodología pone el foco en la percepción de los colaboradores y en los elementos que contribuyen a construir una experiencia positiva en el lugar de trabajo.

A partir de los resultados obtenidos en la medición, se identifican aquellas organizaciones que consiguen generar una experiencia particularmente positiva entre sus talentos jóvenes, permitiendo conocer qué tan bien están respondiendo las empresas a las expectativas y necesidades de una generación que está ingresando y creciendo dentro del mercado laboral.

El reconocimiento no se limita únicamente a beneficios o iniciativas dirigidas a jóvenes, sino que considera la experiencia real de los colaboradores y la percepción que tienen sobre su lugar de trabajo.

Las nuevas generaciones representan una parte cada vez más relevante de las organizaciones y su incorporación plantea nuevos desafíos para las empresas: generar oportunidades de crecimiento, construir relaciones de confianza, ofrecer espacios de desarrollo y crear culturas en las que las personas puedan proyectarse a largo plazo.

“Reconocer a las organizaciones que están construyendo una experiencia positiva para el talento joven también significa poner en agenda la importancia de escuchar a las nuevas generaciones. Las empresas que comprenden su experiencia pueden tomar mejores decisiones para acompañar su desarrollo y fortalecer sus culturas”, señaló Marcelo Bauzá, Country Manager de Great Place to Work Paraguay.

Cada una de estas organizaciones fue reconocida por cumplir con los criterios establecidos para formar parte del ranking y por demostrar, a través de la experiencia de sus colaboradores, un entorno laboral destacado para el talento joven.

Construir hoy los lugares de trabajo del futuro

El Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ con Talento Joven 2026 busca contribuir a una conversación más amplia sobre el futuro del trabajo y el papel que tienen las organizaciones en la formación y desarrollo de las nuevas generaciones.