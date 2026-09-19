Reconocimiento a una cultura sólida

La empresa LG Importados ha alcanzado un hito extraordinario en su historia institucional al alzarse con el cuarto lugar en el ranking “Los Mejores Lugares Para Trabajar Talento Joven 2026” de Great Place to Work, compitiendo en la exigente categoría de más de 250 colaboradores.

Este logro consagra la excelencia de sus políticas de gestión humana y su capacidad para integrar activamente a las nuevas generaciones de profesionales.

La historia de la compañía se remonta al 18 de diciembre de 1992, fecha en la que abrió sus puertas por primera vez. En sus inicios, la firma operaba como un comercio dedicado exclusivamente a la decoración, sentando los cimientos de una sólida cultura comercial basada en el esfuerzo y la constancia.

Con el transcurso de los años, la organización experimentó un proceso de evolución y diversificación constante que le permitió ampliar de manera integral su oferta de productos y servicios. Actualmente, su propuesta comercial abarca categorías esenciales como productos electrónicos, artículos informáticos, perfumería de alta gama y cosméticos, consolidándose fuertemente en el mercado moderno.

En cuanto a su ubicación estratégica, la empresa se encuentra sólidamente asentada en la pujante ciudad de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú, Paraguay. Desde este enclave fronterizo, la organización opera sus modernas instalaciones comerciales y plataformas digitales para atender tanto a clientes locales como regionales. Actualmente, la empresa está presidida por Luiz Fernando Peres, quien asumió la conducción directiva como hijo de los fundadores originales, Luiz Carlos Peres y Ghislaine.

La estructura directiva se complementa con la participación activa de su esposa, Laisa, quien desempeña un rol fundamental al frente del sector de endomarketing.

A pesar de haber crecido hasta superar los 250 colaboradores, la institución mantiene muy presente su esencia familiar. Para sus directivos, esta característica no es solo un recuerdo de sus orígenes, sino el núcleo de su identidad corporativa y la guía que determina la cercanía con la que interactúan cotidianamente.

Los valores que rigen la compañía priorizan el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo y la generación constante de oportunidades de crecimiento. La directiva parte de la premisa de que cuando un colaborador tiene la posibilidad real de aprender y desarrollarse, su éxito personal se convierte inmediatamente en el éxito de toda la empresa.

Para LG Importados, recibir este galardón de Great Place to Work representa un gran orgullo y la confirmación de que están construyendo una cultura sólida y fructífera. Lejos de ser una meta final, este reconocimiento funciona como un motor que impulsa a la organización a seguir mejorando y apostando por las personas cada día. La estrategia de apostar firmemente por el talento joven constituye una clave fundamental de su modelo de gestión. Mediante programas de capacitación constante y entrenamientos previos a la contratación, la firma permite que jóvenes sin experiencia previa accedan a su primera oportunidad laboral, asegurando que las futuras generaciones encuentren no solo un trabajo, sino un espacio para construir una carrera profesional sólida y próspera.