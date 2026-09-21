Primicia recibe reconocimiento y fortalece su presencia en los hogares

Con siete décadas de trayectoria de Indega SA como respaldo, Primicia continúa fortaleciendo su presencia en el mercado paraguayo a través de una propuesta que busca combinar tradición, calidad e innovación. En este contexto, la marca recibió un reconocimiento en la categoría Sal, distinción que puso en valor su propuesta dentro de una línea presente en las mesas de los hogares del país.

La marca desarrolló una variedad de productos orientados a diferentes usos culinarios. Su sal fina está destinada al uso cotidiano y a la preparación de distintos tipos de comidas, mientras que la sal entrefina fue pensada para carnes, pescados, mariscos y verduras preparadas a la plancha o al grill.

Para los asados, Primicia cuenta con sal parrillera, de granos completos y diseñada para incorporarse progresivamente durante la cocción. A esta alternativa se suma la sal condimentada, que combina sal entrefina con ingredientes como laurel, romero, albahaca, ají, pimienta, orégano y ajo en polvo.

La propuesta también incluye sal marina fina y entrefina, incorporadas a la línea como opciones provenientes del mar y destinadas tanto a preparaciones cotidianas como a carnes y comidas a la plancha.

El reconocimiento llegó en un año especial para Indega SA, que celebra 70 años de historia, consolidando el respaldo a una marca que busca mantenerse vinculada a las familias paraguayas y a los distintos momentos de la cocina local.