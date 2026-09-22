Dakota: RAM dio a conocer en el país el nuevo modelo de pick-up

Bajo el capó incorpora un motor turbo diésel de 2.2 litros fabricado en Italia, capaz de desarrollar 200 HP y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades que optimiza la respuesta en distintos escenarios de manejo. Su sistema de tracción contempla modos 4x2, 4x4 Auto y 4x4 Low con reductora, además de bloqueo electrónico de diferencial trasero y configuraciones específicas para la conducción, entregando una adaptación precisa frente a distintos tipos de superficie.

La pickup puede remolcar hasta 3.500 kilos y transportar más de una tonelada de carga, integrando además una caja de 1.210 litros de capacidad volumétrica y soluciones funcionales pensadas para el uso diario, el trabajo y las actividades outdoor.

La iluminación full LED delantera y trasera, junto a los faros antiniebla con función cornering y las firmas lumínicas dinámicas, aportan una imagen moderna y tecnológica.

Además, la nueva Dakota llega al país en tres versiones: Big Horn, Warlock y Laramie. El nuevo vehículo ya está disponible en Paraguay con un precio desde US$ 39.990, o mediante el plan de financiación propia del Grupo Garden con cuotas desde US$ 380, incluyendo transferencia y un año de seguro.

Los interesados pueden conocer todas las versiones de la nueva pick-up en cualquiera de las sucursales de RAM. Para más información pueden visitar: ram.com/py.