Escucha Paraguay: herramienta para hablar de la salud mental

La campaña busca sensibilizar, derribar prejuicios, brindar información científica y normalizar el pedido de ayuda, a través de contenidos educativos, charlas y conversatorios, además de un experimento social que llevará la iniciativa a distintos espacios. Como herramienta central, Ceinec desarrollará la Guía Paraguaya para Escuchar, con recomendaciones prácticas para acompañar una conversación de manera responsable, recordando que escuchar puede acompañar, pero no reemplaza la atención profesional.

En este marco, Laboratorio Eticos acompaña la iniciativa como aliado, reafirmando su compromiso con acciones que contribuyan al bienestar y a una sociedad más informada y consciente sobre el cuidado de la salud mental. Desde este rol, la compañía se suma a una propuesta que busca trascender los mensajes puntuales y generar un movimiento que pueda sostenerse en el tiempo, promoviendo espacios donde hablar, escuchar y pedir ayuda dejen de ser un tabú.

La iniciativa cuenta con la participación y vocería especializada del psiquiatra Dr. Miguel Cuéllar Hoppe, quien acompaña el abordaje de la salud mental desde una perspectiva profesional y responsable. “Escucha Paraguay” busca así que septiembre y octubre sean el punto de partida para una nueva forma de conversar sobre salud mental, con la escucha como un gesto cotidiano capaz de abrir caminos hacia la ayuda adecuada.