Empresariales
22 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Escucha Paraguay: herramienta para hablar de la salud mental

Laboratorio Eticos patrocina Escucha Paraguay.
Laboratorio Eticos patrocina Escucha Paraguay.Gentileza

Durante los meses de septiembre y octubre, el Centro Integral de Neurociencias, (Ceinec) lleva adelante “Escucha Paraguay”, una iniciativa de impacto social que busca generar una conversación nacional en torno a la salud mental, promoviendo una acción tan sencilla como necesaria: escuchar. La propuesta parte de una premisa: una conversación puede ser el primer paso para que una persona se anime a pedir ayuda.

Por ABC Color
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La campaña busca sensibilizar, derribar prejuicios, brindar información científica y normalizar el pedido de ayuda, a través de contenidos educativos, charlas y conversatorios, además de un experimento social que llevará la iniciativa a distintos espacios. Como herramienta central, Ceinec desarrollará la Guía Paraguaya para Escuchar, con recomendaciones prácticas para acompañar una conversación de manera responsable, recordando que escuchar puede acompañar, pero no reemplaza la atención profesional.

En este marco, Laboratorio Eticos acompaña la iniciativa como aliado, reafirmando su compromiso con acciones que contribuyan al bienestar y a una sociedad más informada y consciente sobre el cuidado de la salud mental. Desde este rol, la compañía se suma a una propuesta que busca trascender los mensajes puntuales y generar un movimiento que pueda sostenerse en el tiempo, promoviendo espacios donde hablar, escuchar y pedir ayuda dejen de ser un tabú.

La iniciativa cuenta con la participación y vocería especializada del psiquiatra Dr. Miguel Cuéllar Hoppe, quien acompaña el abordaje de la salud mental desde una perspectiva profesional y responsable. “Escucha Paraguay” busca así que septiembre y octubre sean el punto de partida para una nueva forma de conversar sobre salud mental, con la escucha como un gesto cotidiano capaz de abrir caminos hacia la ayuda adecuada.

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