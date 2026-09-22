Pilsen al Toque: Encarnación estará en Reciclarte con ORE

Durante la jornada, las bandas participantes se enfrentaron en una instancia que buscó poner en valor el talento de nuevos exponentes de la música paraguaya. Tras las presentaciones, ORE, representante de Encarnación, se quedó con la victoria y obtuvo el pase para subir al escenario del festival, donde pudo compartir su propuesta musical con el público que asistió al encuentro.

Para la agrupación encarnacena, el reconocimiento significó además una oportunidad para llevar su música desde el interior del país hasta el escenario del José Asunción Flores, uno de los espacios vinculados a grandes encuentros de la escena musical nacional. La participación permitió a ORE ampliar su exposición, conectar con nuevos seguidores y continuar fortaleciendo su recorrido artístico.

La competencia también se presentó como una plataforma para acompañar a bandas que se encuentran en etapa de crecimiento, ofreciéndoles visibilidad y la posibilidad de acceder a escenarios de mayor alcance. En ese sentido, Pilsen Al Toque generó un punto de encuentro entre distintas propuestas emergentes y el público, contribuyendo a ampliar las oportunidades para nuevos talentos.

Con la definición de la batalla, ORE sumó así una nueva experiencia a su trayectoria y concretó el premio obtenido: presentarse en el Pilsen Reciclarte, llevando la propuesta musical encarnacena a un escenario de mayor convocatoria.