Herimarc inaugura un nuevo Centro de Experiencias

Herimarc inauguró su nuevo Centro de Experiencias, ubicado en la avenida Eusebio Ayala 1366 en su Casa Central, una propuesta desarrollada para acercar a los clientes a las nuevas soluciones y tecnologías disponibles en equipamiento automotriz.

El nuevo espacio nace bajo una premisa: la calidad no solamente debe explicarse, también debe poder comprobarse. A partir de este concepto, la empresa busca transformar la tradicional visita a un showroom en una experiencia más cercana e interactiva, donde las personas puedan conocer los productos, comprender sus beneficios, comparar alternativas y recibir asesoramiento especializado.

La iniciativa surge a partir de las necesidades y consultas que la empresa fue identificando entre sus clientes a lo largo de los años. En un contexto en el que gran parte del proceso de búsqueda y compra puede realizarse de manera digital, Herimarc reconoce que el equipamiento de un vehículo mantiene un componente que requiere contacto directo: ver, tocar, comparar y conocer aquello que posteriormente será instalado.

En Herimarc somos apasionados por superar las expectativas de nuestros clientes y por entregar el mejor servicio, y este nuevo espacio es reflejo de ese compromiso.

“Hoy el cliente llega mucho más informado y tiene acceso a una enorme cantidad de opciones. Con este nuevo espacio queremos que pueda ir un paso más allá: conocer las diferencias, experimentar los productos y contar con el acompañamiento de especialistas para elegir la solución más adecuada para su vehículo”, señala Álvaro Campuzano, propietario y director comercial de Herimarc.

Ocho sectores para experimentar diferentes soluciones

El Centro de Experiencias está organizado en ocho sectores que permiten conocer de manera práctica diferentes alternativas de personalización, protección, seguridad, confort y tecnología vehicular.

Entre las categorías presentes se encuentran soluciones de protección vehicular, polarizados, películas de protección de pintura (PPF) SunTek, tratamientos para la pintura, equipamiento para pick-ups, tecnología, seguridad y sistemas de audio.

El espacio reúne además productos de marcas internacionales especializadas con las que trabaja Herimarc, entre ellas SunTek, Ceramic Pro, Keko, Pioneer, JBL, Hertz y Audison.

La propuesta busca que los visitantes puedan apreciar terminaciones, conocer el funcionamiento de los productos y entender las diferencias entre tecnologías, materiales y niveles de equipamiento. El asesoramiento especializado permitirá, además, evaluar cada alternativa de acuerdo con el tipo de vehículo, su uso y las necesidades particulares de cada cliente.

De la exhibición a la experiencia

Uno de los principales diferenciales del nuevo concepto es pasar de la exhibición tradicional a una experiencia más interactiva.

Más que observar un producto, el cliente podrá conocer cómo funciona, comparar opciones y comprender técnicamente qué solución se adapta mejor a lo que necesita antes de incorporarlo a su vehículo.

El nuevo espacio también busca reforzar uno de los pilares que Herimarc desarrolló durante sus más de cuatro décadas en el mercado: el asesoramiento especializado, acompañado por conocimiento técnico, calidad de instalación y respaldo.

La apertura representa además una nueva etapa dentro de los planes de crecimiento de la compañía, orientados no solo a incorporar productos y tecnologías, sino también a evolucionar la manera en que los clientes se relacionan con la marca.

“Los vehículos, la tecnología y los hábitos de consumo fueron cambiando, y nosotros también tenemos que evolucionar. Este Centro de Experiencias representa esa evolución, manteniendo el respaldo, el conocimiento técnico y la cercanía con nuestros clientes que forman parte de Herimarc desde hace más de 40 años”, agrega Campuzano.