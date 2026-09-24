Empresariales
24 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Mi País Sin Residuos impulsa nueva campaña de reciclaje

Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervepar.
Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos de Cervepar.Pedro González

Con el apoyo de Cervepar, Mi País Sin Residuos (MPSR) presentó #SeparáNa, una nueva etapa de su campaña de comunicación orientada a visibilizar qué ocurre con los residuos una vez que son descartados. La iniciativa se lanzó en Distrito Perseverancia, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, con la participación de empresas fundadoras, autoridades, aliados institucionales, organizaciones y referentes del sector.

Por ABC Color
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Bajo el concepto “Tu basura no desaparece, alguien la recoge por vos”, la campaña buscó acercar a la ciudadanía al funcionamiento de la cadena de reciclaje que opera en Paraguay y que involucra a distintos actores. Como parte del lanzamiento, los asistentes recorrieron una experiencia inmersiva que mostró el camino de un envase reciclado, desde la separación en el hogar hasta su llegada a centros de acopio y posteriores procesos de transformación en industrias recicladoras.

MPSR señaló que esta cadena reúne a más de 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores en todo el país. La iniciativa articula a industrias, recicladores de base, centros de acopio, municipios y ciudadanos, promoviendo la separación en origen y servicios de recolección diferenciada.