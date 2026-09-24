Mi País Sin Residuos impulsa nueva campaña de reciclaje

Bajo el concepto “Tu basura no desaparece, alguien la recoge por vos”, la campaña buscó acercar a la ciudadanía al funcionamiento de la cadena de reciclaje que opera en Paraguay y que involucra a distintos actores. Como parte del lanzamiento, los asistentes recorrieron una experiencia inmersiva que mostró el camino de un envase reciclado, desde la separación en el hogar hasta su llegada a centros de acopio y posteriores procesos de transformación en industrias recicladoras.

MPSR señaló que esta cadena reúne a más de 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores en todo el país. La iniciativa articula a industrias, recicladores de base, centros de acopio, municipios y ciudadanos, promoviendo la separación en origen y servicios de recolección diferenciada.