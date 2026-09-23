El joven Víctor Rojas evita la eliminación de Libertad en la Copa Paraguay

Por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026, Libertad y Fernando de la Mora igualaron 1-1 en el estadio Arsenio Erico. El encuentro tuvo que definirse desde los doce pasos, donde el conjunto dirigido por Nelson Haedo Valdez terminó imponiéndose por 3-2.

Lea más: San Lorenzo avanza sufriendo y aguarda por Cerro Porteño o Rubio Ñu

Libertad fue superior durante buena parte del encuentro y generó las mejores situaciones, aunque volvió a mostrar dificultades para traducir su dominio en el marcador. Gustavo Aguilar adelantó al Repollero con un verdadero golazo, pero el equipo no consiguió ampliar la ventaja pese a buscar el segundo tanto por diferentes sectores del campo.

Fernando de la Mora resistió los embates del conjunto liberteño y encontró el empate por intermedio de Rodney Chaparro. El 1-1 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y obligó a definir la clasificación en los penales.

Libertad intentó evitar la tanda hasta los últimos minutos, pero no pudo vulnerar nuevamente el arco defendido por Héctor Espínola. El Rojo se defendió con orden, aguantó la presión y llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda, la paridad se mantuvo hasta que apareció la figura de Víctor Rojas. El joven arquero liberteño se lució al contener tres remates y terminó siendo determinante para que el Gumarelo pueda festejar la clasificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por Fernando de la Mora convirtieron Isaías Gavilán y Sebastián Chaparro, mientras que Jorge Jara, Ángel Olmedo y Derlis Benítez no pudieron marcar. En Libertad anotaron Luciano Nequecaur, Álvaro Campuzano y Rodrigo Villalba, en tanto que Federico Carrizo y Gustavo Aguilar fallaron sus remates.

Con el triunfo por 3-2 en los penales, Libertad avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay, donde aguarda por el ganador del duelo entre Nacional e Independiente de Campo Grande.