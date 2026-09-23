Video: abuchean a Cristina Villalba y la tratan de “mentirosa” y “sinvergüenza”

La diputada oficialista Cristina Villalba, conocida popularmente en el ámbito político como la “Madrina del Norte”, pasó un incómodo momento durante una actividad desarrollada en la comunidad de 7 Montes, distrito de Curuguaty.

Un grupo de ciudadanos indignados encaró a la parlamentaria a los gritos, tildándola de “sinvergüenza”, “ladrona” y “mentirosa”. Los mismos le reclamaron que la clase política se acuerda de las necesidades del departamento de Canindeyú únicamente cuando se acercan los tiempos de campaña electoral.

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El incidente se registró frente a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Cruce 7 Montes, dependiente de la XIV Región Sanitaria. La legisladora llegó hasta el lugar para encabezar la entrega de un sillón y equipo odontológico de última generación. Sin embargo, la comitiva fue recibida por vecinos de la zona que mostraron su malestar por el abandono que sufren las comunidades del interior.

“Justo venís a aparecer ahora en periodo de campaña electoral. Estamos cansados porque sos muy mentirosa; acá solo venís a buscar votos”, recriminó con impotencia uno de los pobladores en guaraní.

La respuesta de la legisladora y el rechazo de los vecinos

La parlamentaria intentó minimizar el reclamo y dijo que ciertos sectores buscan “instalar ronchas” en la comunidad justo cuando llegan las obras y las mejoras gestionadas por el Gobierno Nacional.

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“Nosotros estamos felices con ustedes por los regalos y los beneficios que estamos trayendo a la región; muchas gracias”, respondió Villalba mientras seguian los reclamos y decidió retirarse.

Las palabras de la diputada encendieron aún más el ánimo de los vecinos y, los gritos de “fuera, sinvergüenza”, la ciudadanía despidió a la parlamentaria.