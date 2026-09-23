Selección Paraguaya
23 de septiembre de 2026 a la - 22:07

Eduardo Delmás: “Estamos cada vez mejor y ahora a por el objetivo que es la medalla de oro”

El talentoso mediapunta de la selección paraguaya Sub 20, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), en el primer encuentro ante Argentina.
El talentoso mediapunta de la selección paraguaya Sub 20, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), en el primer encuentro ante Argentina.

La selección paraguaya Sub 20 se instaló en la gran final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras superar un durísimo escollo ante Chile, la Albirroja dirigida por Antolín Alcaraz buscará defender la medalla dorada nada menos que ante el local, Argentina.

Por ABC Color
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Luego del sufrido y festejado pase al duelo decisivo, la gran figura del combinado nacional y jugador de Olimpia, Eduardo Delmás, conversó con el Comité Olímpico Paraguayo y dejó sus sensaciones sobre el camino recorrido y el sueño continental.

Sobre el trámite del encuentro y la persistencia del equipo para destrabar un planteo rival sumamente cerrado, el lateral albirrojo señaló: “La verdad que fue un partido muy duro. Desde el comienzo que nosotros propusimos, creo que todo el partido propusimos nosotros y bueno, encontramos al final que creo que fue lo más justo también”.

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Agregando más detalles sobre la complejidad de romper el cerrojo defensivo contrincante, apuntó: “La verdad que era un equipo muy ordenado, que te dejaba poco espacio y bueno, intentamos por todos lados, no se nos fue y bueno, por suerte al final encontramos el gol y ahora estamos a un paso del objetivo”.

Con la cabeza puesta en el dueño de casa y el gran objetivo de defender la presea dorada, Delmás analizó al próximo contrincante: “Ya sabemos que es un gran equipo, ganaron dos partidos sobre la hora y por eso están en la final y bueno, sabemos que es un partido durísimo y nada, va a ser un hermoso partido”.

En cuanto a la seguridad defensiva que aporta el equipo y el alto nivel colectivo, destacó la figura de Mauro Caballero: “La verdad que Mauro es un jugadorazo. Una tranquilidad enorme saber que Mauro está ahí atrás en la defensa. Gracias a todo el equipo, la verdad que mis compañeros están jugando un torneo increíble y bueno, estamos cada vez mejor y ahora a por el objetivo que es la medalla de oro”.

Sobre la broma interna y el peso del tanto que les dio el pase a la final, bromeó acerca de la conquista de Milan Freyres: “Desde que empezó el torneo le estamos hablando del gol, del gol de Milan, del gol de Milan, del gol de Milan y bueno, por suerte se pudo dar hoy, fue el gol más importante hasta ahora del torneo y bueno, ahora ojalá que se le dé otro en la final y que podamos ganar un título con su gol”.

Finalmente, el joven talento cerró enviando una dedicatoria muy especial a su círculo íntimo y un mensaje de aliento a todo el país: “A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a toda la gente que nos viene a ver acá. La verdad que increíble el recibimiento, sabemos que vamos a jugar a estadio lleno el viernes y bueno, a toda la gente que está en Paraguay también siguiéndonos. Que nosotros vamos a dar todo en cada partido y ojalá que se nos pueda dar la medalla de oro que es lo que tanto vinimos a jugar”.