Eduardo Delmás: “Estamos cada vez mejor y ahora a por el objetivo que es la medalla de oro”

Luego del sufrido y festejado pase al duelo decisivo, la gran figura del combinado nacional y jugador de Olimpia, Eduardo Delmás, conversó con el Comité Olímpico Paraguayo y dejó sus sensaciones sobre el camino recorrido y el sueño continental.

Sobre el trámite del encuentro y la persistencia del equipo para destrabar un planteo rival sumamente cerrado, el lateral albirrojo señaló: “La verdad que fue un partido muy duro. Desde el comienzo que nosotros propusimos, creo que todo el partido propusimos nosotros y bueno, encontramos al final que creo que fue lo más justo también”.

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Agregando más detalles sobre la complejidad de romper el cerrojo defensivo contrincante, apuntó: “La verdad que era un equipo muy ordenado, que te dejaba poco espacio y bueno, intentamos por todos lados, no se nos fue y bueno, por suerte al final encontramos el gol y ahora estamos a un paso del objetivo”.

Con la cabeza puesta en el dueño de casa y el gran objetivo de defender la presea dorada, Delmás analizó al próximo contrincante: “Ya sabemos que es un gran equipo, ganaron dos partidos sobre la hora y por eso están en la final y bueno, sabemos que es un partido durísimo y nada, va a ser un hermoso partido”.

En cuanto a la seguridad defensiva que aporta el equipo y el alto nivel colectivo, destacó la figura de Mauro Caballero: “La verdad que Mauro es un jugadorazo. Una tranquilidad enorme saber que Mauro está ahí atrás en la defensa. Gracias a todo el equipo, la verdad que mis compañeros están jugando un torneo increíble y bueno, estamos cada vez mejor y ahora a por el objetivo que es la medalla de oro”.

Sobre la broma interna y el peso del tanto que les dio el pase a la final, bromeó acerca de la conquista de Milan Freyres: “Desde que empezó el torneo le estamos hablando del gol, del gol de Milan, del gol de Milan, del gol de Milan y bueno, por suerte se pudo dar hoy, fue el gol más importante hasta ahora del torneo y bueno, ahora ojalá que se le dé otro en la final y que podamos ganar un título con su gol”.

Finalmente, el joven talento cerró enviando una dedicatoria muy especial a su círculo íntimo y un mensaje de aliento a todo el país: “A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a toda la gente que nos viene a ver acá. La verdad que increíble el recibimiento, sabemos que vamos a jugar a estadio lleno el viernes y bueno, a toda la gente que está en Paraguay también siguiéndonos. Que nosotros vamos a dar todo en cada partido y ojalá que se nos pueda dar la medalla de oro que es lo que tanto vinimos a jugar”.